Porsche Holding Salisburgo estende la propria presenza in Italia e acquisisce concessionarie a Torino, Rivoli e Ciriè

La più grande società commerciale automobilistica d'Europa, Porsche Holding Salisburgo, continua il suo percorso strategico di crescita e conclude un accordo per l'acquisizione di Rinaldi S.p.A.. Il gruppo di concessionarie ha sede a Torino e comprende altre sedi a Ciriè e Rivoli.

L'acquisizione di Rinaldi S.p.A. è soggetta all'approvazione dell'autorità europea Antitrust.

"Il Gruppo Rinaldi è un'azienda di grande successo, che gode di un'ottima reputazione. Con l’acquisizione delle tre concessionarie del gruppo rafforziamo la nostra presenza in una regione economicamente rilevante come il Piemonte e diamo continuità alla nostra strategia di crescita in Italia", dice Mag. Rainer Schroll, amministratore delegato di Porsche Holding per la vendita al dettaglio.

Bartolomeo Rinaldi, Presidente Rinaldi spa: “La vendita al Gruppo Eurocar Italia (Porsche Holding Salzburg) è stata per noi una decisione sofferta ma ponderata. In questo momento di profondo cambiamento del mercato automobilistico, abbiamo scelto di mettere in primo piano il futuro della nostra azienda e dei nostri 200 dipendenti, consegnando la nostra società ad un affermato Gruppo dal respiro internazionale, con una visione strategica e di lungo periodo. Ringraziamo, anche a nome di tutta la famiglia, i nostri collaboratori, per la lunga ed entusiasmante strada percorsa insieme ed i nostri clienti che, dandoci fiducia oramai da tre generazioni, ci hanno permesso di crescere con continuità sino ad oggi. Il nostro sogno, cui abbiamo dedicato la vita, continua e si proietta nel futuro”.

La storica concessionaria Rinaldi-Valmotor è stata fondata dai fratelli Aldo e Bartolomeo Rinaldi nel 1955 e da oltre 65 anni, sul territorio di Torino e Provincia, è un’importane realtà del Gruppo Volkswagen per i Marchi Audi, Volkswagen, Skoda e Veicoli Commerciali. Oggi la concessionaria, con filiali a Torino, Rivoli e Ciriè, è responsabile della vendita e dell’assistenza dei marchi Volkswagen, Audi, Škoda, veicoli commerciali Volkswagen, Audi Prima Scelta Plus e Das Weltauto. Nel 2020 Rinaldi S.p.A., che conta 200 collaboratori, ha consegnato 3.479 vetture nuove e 2.253 vetture usate. Il fatturato totale ammonta a 130 milioni di euro.

"Siamo lieti che Rinaldi S.p.A. con la sua squadra di collaboratori di alta professionalità entri a far parte della famiglia Eurocar. Le sedi di Torino, Rivoli e Ciriè completano la nostra rete di concessionari in Piemonte e ci permettono di offrire un’assistenza migliore e ancora più vicina ai nostri clienti in questa regione d'Italia", dice Matthias Moser, amministratore delegato del Gruppo Eurocar Italia, società controllata da Porsche Holding.

Con l'acquisizione di Rinaldi S.p.A., Eurocar Italia aumenterà il suo volume di vendite a circa 33.500 vetture nuove e 18.269 vetture usate. La filiale di Porsche Holding impiega quindi un totale di circa 1.468 collaboratori e comprende 37 concessionari nelle regioni Friuli, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria e Trentino.