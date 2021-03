"A Nichelino serve un sindaco verde: pronti a correre da soli"

In una nota diffusa dalla Co Portavoce Regionale dei Verdi Europa Verde Tiziana Mossa e il Referente del gruppo Europa Verde Nichelino Ottavio Curra ', si evince che una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma il partito ecologista sta meditando di fare corsa a sè, nonostante non siano mancate le richieste di apparentamento, in questi ultimi giorni: " Noi di Europa Verde Nichelino non neghiamo che il Sindaco Tolardo ci abbia chiesto di aderire al suo progetto politico e non neghiamo che anche alcune componenti del nascente terzo polo ci hanno chiesto di aderire al progetto indicando come strada per la scelta del candidato Sindaco le primarie, anche se crediamo che progetti appena nati debbano partire da basi solide e da una condivisione del percorso ".

Inizia a delinearsi il quadro politico a Nichelino , in vista del voto amministrativo. Dopo Giampiero Tolardo (sindaco uscente ricandidato dal centrosinistra), Alex Farina per Più Italia, Nicola Emma (candidato del centrodestra) e la conferma della nascita del terzo polo (con M5S, Rinnovamento Democratico e Lista D'Aveni, insieme ad altre liste civiche minori), il cui annuncio ufficiale è atteso per venerdì sera, anche i Verdi sono pronti a correre.

"Noi siamo per i fatti concreti non per i titoloni. Vogliamo parlare di temi come la sostenibilità ambientale sociale ed economica - sottolineano i Verdi - Pensiamo alla questione della rigenerazione urbana con riforestazione, la creazione di piste ciclabili possibilmente vicino alle scuole, nuovi viali alberati con piante ad alto fusto e sempreverdi. Crediamo che il percorso giusto per Nichelino sia la transizione ecologica in grado di portare benessere dei cittadini e rispondere alla crisi ambientale che stiamo vivendo".

Infine, ecco l'annuncio: "Valuteremo le proposte ma se non ci saranno le condizioni politiche lavoreremo sul territorio per i prossimi 5 anni per costruire un percorso ecologista ambientalista e progressista a Nichelino anche attraverso una opposizione responsabile dall'esterno".