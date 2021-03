Denutrita e malata: salvata una volpe che si aggirava tra i binari della stazione di Chivasso

L'hanno recuperata in pessime condizioni, malnutrita e spaventata, mentre si aggirava tra i binari dello scalo ferroviario di Chivasso. Un esemplare di volpe femmina è stata così soccorsa e affidata alle cure dei sanitari del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco. La sua presenza era stata segnalata più volte nei giorni scorsi da alcune persone che l'avevano notata.



Ad un primo esame l’animale presentava una congiuntivite purulenta bilaterale, era affetto da una grave disidratazione e da mioclonie, cioè da contrazioni muscolari involontarie. Solo l’esito degli accertamenti e delle cure a cui viene sottoposto al CANC potrà stabilire se l’animale sarà in grado in futuro di tornare a vivere in natura.

“Dobbiamo ringraziare gli operatori e i sanitari del CANC per la loro preziosa opera, che, oltre a tutelare la fauna selvatica, valorizza il ruolo dei cittadini che segnalano le situazioni di pericolo in cui possono venirsi a trovare gli animali, anche in contesti urbani” sottolinea la Consigliera metropolitana delegata alla tutela della fauna e della flora, Barbara Azzarà.

Il salvataggio della Volpe a Chivasso rientra tra gli interventi previsti dalla convenzione attivata dalla Città Metropolitana, che vede l'impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino per il recupero in campo della fauna selvatica, oltre che del personale della Funzione specializzata tutela fauna e flora della Città metropolitana.