Ex foreign fighter italiana viola sorveglianza speciale, accertamenti della Digos

Sottoposta a sorveglianza speciale, perché ritenuta potenzialmente pericolosa, Maria Edgarda Marcucci, detta Eddi, ha partecipato lunedì alla manifestazione organizzata a Torino da 'Non una di meno' in occasione della Festa della Donna.

Una presenza, quella della 29enne, ex combattente in Siria delle milizie curde, che non è passata inosservata. La giovane, No Tav e militante del centro sociale Askatasuna, è intervenuta al microfono per ricordare le "cadute ad Afrin per mano di Erdogan". Sulla violazione della sorveglianza speciale la Digos della Questura di Torino sta effettuando gli accertamenti del caso.

"Noi stiamo con Eddi e con la sua forza, ci siamo commosse per le sue parole e siamo felici di averla avuta con noi - dicono le sue compagne di 'Non una di meno' - Sappiamo quanto questo possa costarle e per questo ancor più ci uniamo collettivamente a lei".

Alla Marcucci è vietato partecipare a riunioni o iniziative pubbliche, deve essere a casa entro le 21 e fino alle 7, le sono stati ritirati passaporto e patente, non può frequentare bar dalle 18 alle 21. La sorveglianza speciale per due anni è stata confermata dalla Corte di Appello lo scorso dicembre.