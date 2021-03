Carmagnola festeggia i 200 anni della Dichiarazione e del Canto de' piemontesi di Santorre di Santarosa

Per ricordare e commemorare il significativo avvenimento della storia carmagnolese e patria è in corso l’organizzazione di numerose iniziative, dedicate alle circostanze ed ai personaggi che ne furono protagonisti. Il programma di eventi e iniziative è stato realizzato grazie alla collaborazione con alcune associazioni cittadine: Centro Studi Carmagnolesi, Opera Pia Cavalli, Associazione Museinsieme, Gruppo Teatro Carmagnola, Pro Loco, Volontari per la mia Città. Fra marzo e giugno 2021 sarà possibile partecipare a diversi appuntamenti, ideati tenendo conto delle disposizioni e delle norme sanitarie impartite dalle autorità preposte, in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.

“Siamo lieti di offrire al pubblico, in collaborazione con il Museo Tipografico Rondani e le tante associazioni culturali del territorio un programma di eventi online e offline per ricordare il bicentenario della stampa della dichiarazione di Santorre di Santarosa e del Museo - Commentano il sindaco, Ivana Gaveglio e l’assessore alla Cultura, Alessandro Cammarata -. E’ l’occasione per ricordare un momento storico fondamentale per il processo di unificazione dell’Italia e per proporre al pubblico nuove forme di visita delle strutture museali, come l’innovativo tour virtuale del Museo. Speriamo in questo modo di rendere fruibili contenuti culturali qualificati al pubblico scolastico e non solo”.