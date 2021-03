Azione Torino organizza l'incontro “Luci e ombre della meritocrazia”: l'appuntamento è venerdì 12 marzo a partire dalle ore 18.

Il termine "meritocrazia" apparve per la prima volta nell'opera Rise of the Meritocracy (1958). L'autore, il sociologo britannico, Michael Young (1915-2002) diede al termine, nella sua opera, una connotazione dispregiativa. Oggi con il termine meritocrazia s'intende qualcosa di più complesso e maggiormente collegato alla nozione chiave di competenza.

Porsi domande sulla meritocrazia e su quali siano le sue implicazioni sociali e politiche è il cuore del libro uscito di recente “La tirannia del merito”, scritto da Michael Sandel, Professore di Filosofia politica e Teoria del governo alla Harvard University.

Scrive Sandel:‘L’ascesa dei populisti negli ultimi anni è stata una rivolta contro la tirannia del merito, eseguita da coloro che si sentono umiliati dalla meritocrazia e dal suo progetto politico’. Questo in sintesi uno dei temi portanti del suo saggio.

Su questo tema, di fortissima attualità e, sull'evolversi dei suoi possibili significati si confronteranno online in un incontro pubblico e aperto a tutti.

Radio Radicale registrerà il convegno per poi trasmetterlo sulle sue frequenze. La discussione potrà essere seguita sulla pagina nazionale Facebook di Azione parallelamente sulla pagina Facebook Torino Città Metropolitana in #Azione.

