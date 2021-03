Nella aree verdi della Circoscrizione 8 i primi arredi urbani fatti con materiale riciclato

Arredi urbani fatti con materiale riciclato in Circoscrizione 8

E' la prima circoscrizione di Torino a introdurre arredi urbani fatti con materiali riciclati. Succede alla Otto, dove, in questi giorni, sono state posizionate nuove panchine nell'area cani dei giardini Luigi Firpo, in corso Dante, e una recinzione nel parchetto di via Pagliani, a Nizza Millefonti.

"Il vecchio legno è stato sostituito con un materiale di recupero già sperimentato tempo fa per una seduta in corso Spezia - ha spiegato il vicepresidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano -. E' molto più resistente, anche agli eventuali morsi dei cani. E' una prova, vogliamo introdurre queste novità poco per volta".

La differenza più grossa, a prima vista? Il colore. Non più il verdone tipico dell'arredamento sabaudo, in tinte con i "toret", ma il marrone. "Se piacciono e prendono piede - ha concluso Miano -, volentieri andremo a sostituire tutte le panchine ormai logore".