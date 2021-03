Sabato 13 marzo a Grugliasco l'ANPI raccoglie le firme contro la propaganda fascista

A Grugliasco l'ANPI prosegue la raccolta firme contro la propaganda nazista e fascista in sostegno alla legge d'iniziativa popolare partita da Sant'Anna di Stazzema, luogo simbolo della Resistenza, in cui i nazifascisti hanno commesso il 12 luglio 1944 una delle stragi più sanguinose di tutto il periodo di occupazione 1943-1945, 560 persone tra cui 130 bambini fatti a pezzi e bruciati.

Sabato 13 marzo, dalle 10 alle 12.30, si potrà firmare a Grugliasco al gazebo ANPI in viale Gramsci angolo viale Echirolles (fronte edicola), muniti di carta d'identità valida. E, nell'occasione, sarà anche possibile iscriversi all'ANPI.

"Abbiamo già raccolto oltre 150 firme solo noi dell'ANPI, da aggiungere a quelle di coloro che hanno firmato in comune", afferma Fulvio Grandinetti, Presidente dell'ANPI Grugliasco. "E' importante firmare in quest'occasione perché sarà l'ultimo banchetto possibile prima di ulteriori restrizioni sanitarie. Abbiamo deciso come Associazione di potenziare la raccolta firme sul territorio, attivando una postazione A.N.P.I. al mercato del sabato in giorni e orari che agevolino la firma anche di lavoratori e lavoratrici, impossibilitati a recarsi in Comune nei limitati orari di apertura".

"Speriamo che ciò aiuti anche a dare maggiore visibilità e concreto sostegno alla campagna, di alto valore civile, che noi consideriamo una gemellaggio ideale tra i territori di Grugliasco e Stazzema, entrambi decorati per i numerosi Martiri Caduti per la Libertà nella lotta di Liberazione dl nazifascismo. Il fascismo non è un'idea, è un crimine, e a Grugliasco abbiamo i nostri 68 Martiri barbaramente torturati e trucidati dai nazifascisti a ricordarcelo sempre", ha concluso Grandinetti.