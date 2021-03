A Torino un bosco urbano per ricordare le vittime del Covid

Un bosco urbano per ricordare le vittime del Covid all’interno del cimitero Monumentale, che possa diventare un luogo di riflessione e raccoglimento per la cittadinanza. Ad annunciare la novità l’assessore comunale Marco Giusta, durante la commissione per discutere la proposta della consigliera della Lega Francesca Parlacino di intitolare un giardino ad Aurora alle persone uccise dalla pandemia.

I primi 17 alberi (cinque faggi, cinque liquidambar e cinque aceri e due arbusti), come ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia, verranno piantati all'interno dell'area sepolcrale il prossimo 18 marzo, giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid.

“E’ l’avvio di un percorso – ha spiegato Giusta – insieme a Sicurezza e Lavoro. Non abbiamo ancora messo fine a questa pandemia, ma possiamo cominciare a costruire il mondo che verrà dopo ”. Previsti incontri e appuntamenti -che vedranno sindacati, associazioni datoriali ed e istituzioni - e saranno racchiusi nella "Settimana della Resilienza"

La proposta della consigliera Parlacino è stata condivisa quasi all’unanimità da tutte le forze politiche: negli scorsi mesi il Consiglio Comunale aveva approvato una proposta analoga della consigliera del M5S Viviana Ferrero.