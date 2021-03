Pugno duro dei Civich contro i parcheggiatori abusivi al Giovanni Bosco e i lavavetri di corso Regina

Pugno duro della Municipale contro i parcheggiatori abusivi al San Giovanni Bosco e i lavavetri di corso Regina Margherita.

Il Comando Territoriale e il Reparto Operativo Speciale, in accordo con il numero 1 dei Civich Emiliano Bezzon, hanno deciso di creare una vera e propria task force – con agenti in divisa e in borghese – per colpire chi chiede denaro a chi cerca un posto per la propria auto in prossimità dell’ospedale di Barriera di Milano. Una scelta dettata anche dal fatto che, aumentando le affluenze di auto sul piazzale del nosocomio per le vaccinazioni anti Covid, sono proliferati i parcheggiatori abusivi che si contendono con prepotenza la gestione dei posteggi.

La nuova modalità di controllo prevede il doppio passaggio giornaliero di una pattuglia in diversi orari, oltre ad un controllo repressivo ogni 15 giorni su tutte le aree di parcheggio delle zone ospedaliere. Un servizio sul modello di quanto già fatto negli anni passati nell’area della Città della Salute e del Mauriziano.

Prevista poi un’altra task force di agenti contro una banda di lavavetri “molesti” su corso Regina Margherita, in particolare all’angolo con corso Tassoni. I commercianti e residenti di Campidoglio, soprattutto nelle ultime settimane, hanno più volte richiesto l’intervento della Polizia Municipale contro questi soggetti che chiedono con insistenza e modo aggressivo denaro agli automobilisti. Da qui la decisione di mettere in campo un numero maggiore di agenti nella zona dell’ospedale Maria Vittoria