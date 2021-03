Anche il Politecnico aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno 2021”

Il Politecnico di Torino aderisce a “M’illumino di meno”, Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar, in programma venerdì 26 marzo e dedicata al “Salto di specie”, vale a dire quell’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente compiere per uscire migliori dalla pandemia.

M’illumino di meno 2021 vuole raccontare i piccoli e grandi “salti di specie” nelle nostre vite. Quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all’abitare, dall’alimentazione all’economia circolare. Una serie di temi cari alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, di cui il Politecnico di Torino è coordinatore ancora per il 2021; la RUS, quindi, aderisce con entusiasmo all’iniziativa e si farà promotrice della partecipazione anche verso le altre Università italiane.

Dal 19 al 26 marzo, il Politecnico lancerà una campagna di sensibilizzazione sui social network del Green Team di Ateneo (@PolitoSust), stimolando la comunità universitaria a condividere foto e video su Facebook o Instagram, che raccontino il proprio personale salto di specie e l’evoluzione ecologica desiderata, che potrebbe stimolare una maggiore sostenibilità dell’Ateneo su uno o più degli ambiti proposti: Mobilità, Casa, Cibo, Economia circolare, Energia, Natura, Salto Libero (il salto di specie personalizzato, se non ci si ritrova negli altri).

Per partecipare basta condividere un post con un’immagine o un breve video, accompagnati da una breve descrizione del salto di specie desiderato o compiuto, tra i sette proposti, motivandone la scelta. Al termine del contest ci sarà spazio per la valorizzazione dei contenuti raccolti.