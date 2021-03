Flash mob di Legambiente in piazza Baldissera: "Simbolo di smog, ci siamo rotti i polmoni" [VIDEO e FOTO]

Il flash mob di Legambiente in piazza Baldissera

Piazza Baldissera si colora di giallo per il flash mob organizzato da Legambiente a Torino. I giovani attivisti, rigorosamente in tuta, hanno scelto uno dei luoghi nevralgici, simbolo del traffico veicolare della città, per urlare il loro slogan: "Ci siamo rotti i polmoni".

"Oggi siamo in piazza Balidssera che è il simbolo del traffico e del parco auto nella città di Torino. Lanciamo da qui la tappa di Legambiente CleanCities, siamo alla terza tappa di un percorso che coinvolgerà 14 città italiane" racconta Alice De Marco, direttrice di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta.

La denuncia di Legambiente è nota: Torino è una delle peggiori città d'Italia in termini di inquinamento. Ecco perché, nella giornata di domani, verrà redatta una vera e propria pagella della città. Facile però immaginare una bocciatura drastica, inappellabile: "La rotta si inverte solo con misure e politiche stringenti, si riparta dalle città con una mobilità nuova, condivisa, pulita e sicura".

"Chiediamo politiche stringenti, in continuità con quelle adottate durante il periodo di emergenza" conclude De Marco, circondata da una cornice con l'hashtag #ToriNOsmog.