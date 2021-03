A Ingria 65enne denunciato per furto dai carabinieri, svaligiava seconde case in Val Soana

I carabinieri di Ronco Canavese hanno denunciato un italiano di 65 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per furto e detenzione ingiustificata di arnesi da scasso.

A Ingria i militari hanno intercettato la vettura dell'uomo parcheggiata in una stradina sterrata di montagna: all'interno varia refurtiva che il proprietario del veicolo stava ancora caricando sul mezzo. Tubi in rame, oggetti in vimini e tavoli in legno che il 65enne aveva trafugato da diverse seconde case della Val Soana.

I carabinieri di Ronco hanno contattato i proprietari delle abitazioni per procedere al riconoscimento della refurtiva e alla successiva restituzione. Il 65enne si è giustificato dicendo che, trovandosi senza soldi, avrebbe rivenduto gli oggetti nei mercatini dell'usato.