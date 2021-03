In arrivo dalla Spagna un carico con 50 chili di hashish: arrestati due corrieri della droga [VIDEO]

Un tir in arrivo dalla Spagna con un carico di droga fermato alle porte di Torino e manette ai polsi per due corrieri. Il fatto è successo nel parcheggio dell’interporto a Orbassano, dove i carabinieri - insospettiti dal passaggio di un grosso borsone tra l’autista di un tir e il conducente di una Renault Twingo -, hanno sottoposto a controllo i due uomini, poi identificati rispettivamente in un rumeno di 32 anni ed un italiano 73enne.





All’interno della sacca, che era stata nascosta in un vano ricavato sopra il parafango della ruota, sono stati trovati 34 chili di hashish. Una successiva perquisizione all’interno del mezzo pesante ha consentito di scoprire, nascosti all’interno di una busta della spesa messa dietro il sedile del conducente, altri 16 chili della stessa sostanza stupefacente. Successivamente si è scoperto che il camion, con targa italiana, era di rientro da una consegna di bevande in Spagna.