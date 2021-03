Piemonte sempre più "rosso": oggi quasi tremila nuovi contagi. E da domani stop agli spostamenti verso le seconde case

Il Piemonte è sempre più rosso. Questo il colore della Regione per (almeno) le prossime due settimane, nella speranza di contenere questa terza ondata di contagi che inizia ad avere numeri preoccupanti.

Tanto che la Regione ha anticipato lo stop agli spostamenti verso le seconde case già a partire da domani. "Domani e domenica - si legge in una nota - in Piemonte non sarà possibile recarsi nelle seconde case: lo prevede un'ordinanza regionale che sarà emanata in vista del passaggio del Piemonte in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo, in base a quanto deciso nel DL in fase di approvazione a Roma da parte del Governo".

OGGI 2.929 NUOVI POSITIVI

Soltanto oggi sono 2.929 i nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 (369 dopo test antigenico) registrati in Piemonte, pari al 9,9% dei 29.675 tamponi eseguiti, di cui 17.462 antigenici. Dei 2.929 nuovi casi, gli asintomatici sono 914 (31.2%). I casi sono così ripartiti: 310 screening, 1.663 contatti di caso, 956 con indagine in corso; per ambito: 47 RSA/strutture socio-assistenziali, 246 scolastico, 2.636 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 273.818, di cui 145.756 in provincia di Torino.

I ricoverati in terapia intensiva sono ora 247 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.684 (+79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 24.708. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.277.164 (+29.675 rispetto a ieri), di cui 1.238.059 risultati negativi.