Gavazza (Lega Salvini Piemonte): “Con poche centinaia di euro potremmo prevenire incidenti come quello costato la vita ai due cantonieri di Buriasco”

A dieci giorni dal tragico incidente nel quale due cantonieri hanno perso la vita sulla Provinciale per Buriasco, il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte Gianluca Gavazza, membro dell’Ufficio di Presidenza di Palazzo Lascaris, lancia una proposta per la sicurezza di tutti i lavoratori impegnati nei cantieri stradali.

“Come politico ma anche come autotrasportatore che opera sulle nostre strade ormai dal 1984 - ricorda il consigliere Gavazza - voglio rinnovare il mio cordoglio per queste due vite tanto tragicamente spezzate, come voglio ricordare il sacrificio degli altri due cantonieri che il 7 febbraio di due anni fa trovarono la morte in un incidente analogo sulla Provinciale tra Villareggia e Mazzè. Partendo dalla mia esperienza alla guida dei mezzi pesanti voglio però lanciare una proposta per la sicurezza dei lavoratori che praticamente non avrebbe costi per la pubblica amministrazione. Per prevenire incidenti come questi sarebbe infatti sufficiente prevedere la sistemazione di un camion zavorrato di sabbia e di un cuscino ammortizzatore all’imbocco dei cantieri, come per altro già spesso accade negli interventi gestiti dai privati, ad esempio sulle autostrade. Un accorgimento che avrebbe un costo di qualche centinaio di euro al giorno ma che permetterebbe di salvare la vita di chi ogni giorno è al lavoro con impegno e dedizione per l’efficienza della nostra viabilità”.