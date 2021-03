Mozart e il Maestro Muti: dal Regio una magia musicale senza confini, per combattere (anche) la malinconia da Dad

“Cari alunni, gentili famiglie e docenti,

In questo periodo di lunga "assenza" di Musica dal vivo e di Teatri chiusi, il Liceo Musicale di Cuneo ha deciso di manifestare tutta la propria vicinanza e solidarietà al mondo del Teatro Musicale partecipando tutti insieme alla rappresentazione di "Così fan tutte" di W.A. Mozart che verrà trasmessa in diretta-streaming gratuita sul sito del Teatro Regio di Torino”.





Cosi inizia la circolare arrivata sul registro elettronico dei ragazzi del Liceo Musicale Ego Bianchi inviate in occasione della “prima” dell’11 marzo, ma non finisce qui. La visione dell’opera è stata anticipata da un Meet on line in cui il professor Giuseppe Cappotto, vice preside, ha introdotto e spiegato l’opera anche per i genitori meno esperti.





Molti ragazzi si sono collegati per questo evento e sono stati invitati a fare una fotografia davanti allo schermo per formare un mega collage da postare sui social e da inviare in segno di solidarietà proprio al Teatro Regio.

Un modo per stare in famiglia, ma allo stesso tempo per condividere la bellezza e la potenza dell’arte, in questo periodo in cui tutto il comparto cultura, come molti altri, è messo a dura prova.





“Per noi ragazzi del liceo musicale questa Dad è una vera sofferenza – ci racconta una ragazza – non poter suonare in presenza non solo con i prof ma anche con gli altri compagni ci penalizza molto. Abbiamo molte ore di laboratorio e di musica d’insieme che probabilmente non recupereremo mai. Per noi “artisti” il contatto fisico e visivo è fondamentale…”.





Iniziative come queste però danno un segno di speranza, spingono ad andare avanti e cercano di far restare viva non solo l’attenzione, ma anche la passione. Un modo diverso per seguire l’opera a suo modo efficacie, forse capace di avvicinare ancora più persone, senza però dimenticare che l’arte è vita e inevitabilmente va vissuta usando tutti i sensi.

Vedere orchestra, figuranti e coro sul palco con mascherina certo fa effetto, ma se l’entusiasmo di questi ragazzi e qualche precauzione possono far ripartire questo mondo meraviglioso, è proprio il caso di dire “su il sipario”.