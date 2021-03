Tuliparty a Pianezza: nel parco di via Collegno arriva la carica dei 101(mila) bulbi

Più di centomila tulipani, di oltre cento generi diversi, fatti crescere con le competenze ereditate dagli avi: è questa la storia del Tuliparty Torino, giunto alla terza edizione. Dal 27 marzo e per tutto aprile, in un grande spazio verde di oltre cinquemila metri quadri, sarà possibile ammirare uno “scorcio d’Olanda”.

In questo parco in via Collegno a Pianezza sono stati infatti messi a dimora oltre 101.000 bulbi di tulipani, narciso e giacinto in 101 varietà, tra le più belle e particolari create dagli ibridatori olandesi. Nel Tulips U-pick Park sarà possibile non solo ammirare i fiori e fotografarli, ma anche sceglierli e raccoglierli, pronti per essere ripiantati nel proprio giardino o terrazzo.

L’idea nasce dall’incontro di Paolo e Luca, agricoltore il primo, rappresentante di bulbi da fiore il secondo. Una storia e un’amicizia, la loro, che hanno radici profonde.

Il padre di Paolo ed il nonno di Luca, infatti, già nel dopoguerra, si conoscevano e coltivavano fiori e verdura nelle loro cascine alle Vallette. A fine anni ‘50 con la costruzione del nuovo quartiere, le strade si divisero: il primo rifiutò l’esproprio dell’azienda, che ancora oggi sorge lì. Il secondo invece si trasferì con la signora Luigina e le figlie ed iniziò a collaborare con una ditta olandese come rappresentante di bulbi da fiore.

Passano quarant’anni prima che Paolo, insieme alla sorella Vilma decidano di ricominciare a piantare bulbi da fiore, e cercando notizie del signor Bono, trovano il nipote Luca, che nel mentre aveva tramandato il lavoro del nonno e del padre. Nel 2019 è arrivata l’idea di sfruttare l’esperienza di Paolo nella coltivazione e di Luca nella selezione delle varietà, per dare vita al Tuliparty. Nella prima edizione i tulipani piantati sono stati 50.000, diventati 75.000 lo scorso anno.