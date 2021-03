Torino si mobilita per aiutare Chicco, il cucciolo mutilato che in Sicilia ha bisogno di un'operazione

Chicco è stato infatti trovato nelle campagne siciliane nei dintorni di Palermo con la canna nasale deturpata e non si sa ancora con certezza cosa gli abbia causato un danno di questo genere: se sia stata la mano di un uomo, o se è stato un incidente che può capitare a un animale randagio. In ogni caso, in suo aiuto si sono mossi gli attivisti di un’associazione siciliana, “Felici nella Coda” e i loro colleghi torinesi di “Dog’s Emergency”: è stata aperta infatti una sottoscrizione online sul sito Gofund.me per sostenere i costi necessari al trasferimento del cane, all’operazione presso la Clinica Veterinaria Universitaria di Grugliasco e le successive cure mediche.

Una storia, quella di Chicco, che ricorda da vicino quella di “Nina, il cane senza volto” che poco più di un anno fa, poco prima dell’insorgere dell’emergenza Covid-19, venne operata a Torino grazie al ponte solidale tra le due realtà.