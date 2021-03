Una borsa schermata per rubare nei negozi: arrestata donna residente nel milanese

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati predatori, i carabinieri hanno arrestato una persona per furto.

In particolare a Pianezza, nell’hinterland torinese, è finita in manette una peruviana di 42 anni abitante in provincia di Milano. La donna, dopo essere entrata in un esercizio commerciale, ha nascosto vario abbigliamento sportivo in una borsa schermata tentando poi di guadagnare l’uscita senza pagare.

Il pronto intervento dei militari dell’Arma, chiamati da personale del negozio che aveva notato degli strani atteggiamenti della straniera, ha consentito di bloccarla e di recuperare la merce sottratta che è stata restituita ai legittimi proprietari.