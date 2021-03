Controlli anti-Covid nel Torinese, chiuso un bar ed interrotta una festa all’interno di un garage

In particolare a Torino, nel quartiere Pozzo Strada, i militari dell’Arma hanno fatto abbassare le serrande per cinque giorni ad un bar. Il proprietario è stato multato, così come sei clienti che, non ottemperando alle disposizioni per contrastare la pandemia, stavano consumando un aperitivo con assembramento dentro e fuori il locale. In totale sono state elevate sanzioni per 2.800 euro.