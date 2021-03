Ritrovo a mezzogiorno davanti al bar nonostante il Covid: multe da 2800 euro in via Di Nanni

Una domenica come le altre, intorno a mezzogiorno, in una delle vie di Borgo San Paolo. Solo che, da un anno a questa parte, di domeniche come le altre non ce ne sono più e ci sono regole da rispettare, per combattere il contagio da Covid 19.



Ecco perché ieri è scattato il blitz dei carabinieri nei confronti di un bar di via Di Nanni dove si erano riunite numerose persone, senza essere in grado di mantenere le dovute distanze di sicurezza, pur essendo l'ultimo giorno "arancione".



E' stata quindi ordinata la chiusura per cinque giorni del bar, mentre i 6 clienti sono stati multati (così come il proprietario del locale) per un totale di 2800 euro.