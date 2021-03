Bosconero, mega serra di marijuana in appartamento: sequestrati 17 chili di sostanza stupefacente, anche dentro la lavatrice [VIDEO]

Oltre a 2400 euro in contanti e una decina di grammi di cocaina, gli uomini delle forze dell'ordine hanno trovato anche materiale per la produzione e la conservazione di marijuana, compresa una lavatrice da campeggio modificata per estrarre polline e resina dalle piante di marijuana coltivate. Complessivamente gli agenti hanno sequestrato: 17 chili e mezzo di sostanza vegetale da cui si ricava il polline e/o la resina della marijuana; 270 grammi di infiorescenze e 140 grammi di polline/resina della stessa sostanza, oltre a 533 piante.

Gli agenti hanno poi appurato che l’uomo, un trentasettenne italiano, aveva modificato l’impianto elettrico al fine di ottenere in modo furtivo l’energia elettrica per alimentare la serra. L'uomo è stato arrestato per la coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e per il furto di energia elettrica.