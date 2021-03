Ambulanti sdraiati a terra in protesta davanti alla Prefettura:"Siamo già morti"

Sdraiati a terra "perchè noi siamo già morti". E' questa la protesta messa in atto questa mattina, davanti alla Prefettura, di Torino dagli ambulanti contro le chiusure imposte dal passaggio del Piemonte in zona rossa.

"Ci ritroviamo nella stessa situazione dell'anno scorso" denunciano i mercatali, che spiegano come nella categoria -lavorando all'aperto - ci siano stati pochissimi contagi. I problemi dei contagi per gli operatori derivano dai supermercati, dove non vengono rispettate le regole e le persone si accalcano tra le corsie.

"Non ci fermiamo più", annunciano gli ambulanti che nei prossimi giorni hanno in programma altre iniziative.