Rider accerchiato e rapinato, i carabinieri arrestano due persone

Un 18enne ed un 19enne in manette, con l'accusa di aver rapinato un rider di "Glovo". La vittima, il 25 novembre 2020, era stata contattata da uno degli indagati per effettuare una consegna a domicilio di generi alimentari. Giunta nei pressi dell’abitazione, in via Sansovino, il fattorino è stato accerchiato, minacciato e spinto da alcuni giovani che lo hanno derubato del cibo nonché del portafoglio contenente carte di pagamento e denaro contante.