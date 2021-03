160 anni dall'Unità d'Italia: il Museo del Risorgimento indossa l'abito di gala [VIDEO]

Una rinnovata identità visiva per trasmettere in modo sempre attuale quei valori e ideali che portarono alla nascita di una nazione. In occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia, il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino ha presentato il lavoro realizzato da alcuni studenti del corso triennale in Graphic Design dello IED: un nuovo logo dalle linee giovanili e accattivanti, capace di entrare in relazione con le ultime generazioni più giovani attraverso i linguaggi contemporanei.

Una storia emozionante, la nostra, di Luca Fiori, Leone Pasero, Martina Scagliotti e Nicole Vivaldo, è frutto di un processo di semplificazione che mira a comunicare il museo con linearità e chiarezza. Il logo sintetizza due elementi diversi, una R e un punto esclamativo, in un’unione inseparabile. E racchiude un messaggio quanto mai attuale: sigillo contemporaneo della storia e custode presente dei suoi valori, con il colore rosso e il segno tipografico rievoca impeti e slanci rivoluzionari e proietta nel futuro l’esortazione a un nuovo Risorgimento.

Il concept della campagna pubblicitaria, in collaborazione con Undesign, si basa sulla rilettura del passato in chiave contemporanea, per guardare al presente con occhio critico. Le frasi di grandi personaggi protagonisti di quel periodo storico vengono accostate a fatti di attualità, a dimostrazione del forte legame con l'oggi.

Mercoledì 17 marzo, alle 11, si terranno le celebrazioni in streaming alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini, con la sindaca di Torino Chiara Appendino, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del consiglio regionale Stefano Allasia e l'arcivescovo Cesare Nosiglia.

Fino al 21, inoltre, Iren illuminerà di sera la facciata di Palazzo Carignano, lato piazza Carlo Alberto, con il tricolore della bandiera italiana, mentre stasera sarò proiettato il nuovo logo del museo sulla superficie della Mole Antonelliana.