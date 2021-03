Comunali Torino, Pentenero a confronto con l'università e il mondo economico

Se una parte del Pd, guidata dal Segretario Metropolitano Mimmo Carretta, dice no alle Primarie alla luce della pandemia e per accelerare i tempi della scelta del candidato del centrosinistra per le Comunali, un'altra parte continua ad invocare con forza le consultazioni dem. E' il caso quest'ultimo dell'ex assessore regionale Gianna Pentenero.

L'aspirante candidata a sindaco - insieme ad Enzo Lavolta, Igor Boni e al favorito Stefano Lo Russo - approfitta della possibile discesa nell'agone anche del capogruppo comunale Francesco Tresso per ribadire l'essenzialità di questo strumento. "Occorre - spiega - un percorso condiviso che contempli le Primarie e, se queste continueranno ad essere di difficile attuazione, identificare un percorso insieme cogliendo le sfide che il nuovo segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, ha indicato".

Venerdì alle 21 Pentenero dialogherà con i Rettori di UniTo e del Politecnico Stefano Geuna e Guido Saracco, oltre al Presidente di Api Torino Corrado Alberto, al Presidente di Cna Nicola Scarlatelli e il Presidente AMMA Stefano Serra. Un colloquio a poche ore di distanza dalla riunione del tavolo di coalizione del centrosinistra per le Comunali, fissato appunto il 19 marzo alle ore 18.