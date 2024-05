Le associazioni ambientaliste attaccano Lo Russo: "Attoniti dalle sue parole sulle Città 30"

"Le parole di elogio del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo per il nuovo codice della strada e per la gestione del problema delle Città 30 da parte del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ci lasciano attoniti e ci portano a dire con fermezza che il Sindaco non ci rappresenta", attaccano in una lunga nota Comitato Torino Respira, Ecoborgo Campidoglio, Extinction Rebellion, Fiab Chieri Muoviti Chieri!, Fiab Monferrato, FIAB Torino Bici e Dintorni, FIAB Torino Bike Pride, FIAB Torino Pedaliamo Insieme, FIAB Tortona, Fridays For Future Torino, Future Parade Torino, Legambiente greenTO, Legambiente Metropolitano Torino e area metropolitana, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Pro Natura Torino e Toroller Collective.

"Non rappresenta noi e nemmeno le famiglie delle centinaia di morti e delle migliaia di feriti per collisioni stradali, così come le famiglie delle migliaia di morti a causa dell’inquinamento atmosferico causato dal traffico che anche questa Amministrazione comunale non prova nemmeno lontanamente a ridurre - proseguono le associazioni ambientaliste - Troviamo avvilente che il ruolo di Torino, quarta città italiana, e del suo Sindaco sia ridotto a quello di chi cerca di ingraziarsi il potente Ministro di turno per portare un po’ di fondi verso i propri progetti, quasi che questi siano un favore da elargire e non un diritto dei propri cittadini e delle proprie cittadine".

Le associazioni poi incalzano ulteriormente Lo Russo: "Ci chiediamo che cosa pensi della posizione del Sindaco la maggioranza del Consiglio Comunale di Torino, che insieme a quelli di Bologna, Milano e Roma ha votato a fine marzo un ordine del giorno contrario alle modifiche al Codice della Strada volute dal Ministro Salvini, mentre in decine e decine di città - compresa Torino - migliaia di persone scendevano in strada per chiedere Basta morti in strada e città più sane e vivibili, anche con le testimonianze dei famigliari delle vittime".

"Continuiamo a ribadire che le modifiche introdotte dal Ministro Salvini rappresentano una perpetuazione di quel “Codice della Strage” che è stato, è, e sarà purtroppo ancora di più fonte di sofferenza e di ingiustizia sociale, ed uno dei tanti strumenti che allontanano l’Italia dal novero dei Paesi avanzati e civili", conclude la nota delle associazioni ambientaliste. "Affermare ancora nel 2024 di voler investire denaro pubblico per mantenere il futuro di Torino fortemente legato alla produzione e alla vendita di automobili anche nei decenni a venire è del tutto irresponsabile e fuori tempo storico, oltre che in palese contraddizione con gli obiettivi di neutralità climatica verso cui queste stesse istituzioni politiche si sono impegnate".