Bilancio regionale, 347 emendamenti in Commissione

Al via l'iter per l'approvazione del bilancio

La prima Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha approvato oggi l’articolo uno del bilancio di previsione 2021-2023 e cominciato l’esame dell’articolo due. Su questo, considerato il cuore del documento finanziario, si concentra la quasi totalità dei 347 emendamenti presentati dai gruppi politici, in grande maggioranza da parte dell’opposizione.

Numerosi i temi toccati negli emendamenti illustrati dai consiglieri di minoranza, in cui viene chiesto l’aumento delle risorse a disposizione: dal diritto allo studio e l’Edisu al contrasto all’usura e al cyberbullismo; dalle sale cinematografiche alle aziende e ai lavoratori dello spettacolo dal vivo; dalle società di mutuo soccorso agli istituti storici della resistenza; dal patrimonio artistico e culturale, religioso e non, alle associazioni culturali e alle minoranze linguistiche; dalle nuove assunzioni in Regione al sistema informatico socioassistenziale.

A illustrare gli emendamenti sono stati Maurizio Marello, Domenico Ravetti, Domenico Rossi e Diego Sarno del Pd; Sarah Disabato del M5s; Giorgio Bertola e Francesca Frediani del M4o; Marco Grimaldi di Luv e Silvio Magliano dei Moderati.