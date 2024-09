A Torino c'è una statua che si guarda...e "si ascolta": Eco, di Marc Didou

Quante volte nella vita di tutti i giorni, presi dai nostri mille impegni, non prestiamo ascolto a ciò che ci circonda. Quanto tempo trascorriamo focalizzati solo su noi stessi, continuando in parte ciò che siamo stati costretti a fare, per cause di forza maggiore durante la pandemia, senza rivolgerci all'altro.

A Torino, c'è una particolarissima installazione che, al contrario, invita alla comunicazione ed alla comprensione: Eco, statua risalente al 2005, che è frutto dell'estro creativo dello scultore francese contemporaneo Marc Didou.

Avente la struttura in bronzo, acciaio inossidabile e calcestruzzo, essa è alta più di due metri e rappresenta due volti, uno diritto e quello sottostante rovesciato, entrambi nell'atto di urlare. Le mani "a coppa", che circondano i due volti di cui la statua si compone, ne enfatizzano ulteriormente il significato simbolico, rappresentando una sorta di grido che rimane inascoltato.

L'ubicazione della statua è ancora più evocativa rispetto a questo messaggio: Eco, infatti, si trova al civico 39 di via Giuseppe Verdi, accanto a Palazzo Nuovo, sede di uno dei dipartimenti dell'Università di Torino, luogo del dibattito e del confronto per antonomasia.

Un ulteriore invito all'ascolto fornito da Eco è il suono che si può avvertire avvicinandosi alle due bocche: pare,

infatti, che da esse si sprigioni il rumore dell'acqua.

Ma come è possibile?

All'interno della struttura della statua è presente un insolito ed originale sistema idrico, attraverso il quale l'autore ha voluto ricreare la confluenza dei due maggiori corsi d'acqua del capoluogo sabaudo, ossia il Po e la Dora.

Questa caratteristica, udibile ma non visibile, la rende una scultura ancora più affascinante e misteriosa.

Realizzata nell'arco temporale di due anni, Eco è una costruzione che merita di essere ammirata ed "ascoltata", almeno una volta per ricordarci, qualora ve ne fosse bisogno, del valore estremamente elevato ed arricchente dell'accoglienza nel senso più alto del termine, che si esplica nell'apertura e nella predisposizione d'animo verso chi è altro da noi.