Domani lo scrittore Paolo Giordano al Liceo Vittoria

Lo scrittore e fisico ha esordito nella narrativa nel 2008 con il romanzo La solitudine dei numeri primi, con cui si è aggiudicato il premio Campiello opera prima e il premio Strega. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo Il corpo umano, ambientato in Afghanistan, cui hanno fatto seguito Il nero e l'argento (2014), il racconto Suv, pubblicato nel volume antologico Figuracce (2014) a cura di N. Ammaniti, il romanzo Divorare il cielo (2018) e infine il breve pamphlet Nel contagio (2020) in cui l'autore riflette su come l'epidemia di COVID-19 ha cambiato le nostre vite e rischia di condizionare il nostro futuro.



Proprio il Covid19 sarà il tema al centro dell'incontro, in cui si cercherà in particolare di analizzare, capire e contestualizzare i numeri della pandemia che ogni giorno inondano i media in un flusso continuo e di cui, troppo spesso, finiamo per accettare solo la lettura più emotiva e sensazionalistica. L'appuntamento è il secondo di una rassegna inaugurata lo scorso 25 febbraio dalla filosofa Ilaria Gaspari con una lezione sulla felicità.

Il ciclo “Dire, fare, ricominciare” è stato ideato e organizzato dagli studenti del “Vittoria” per confrontarsi con scrittori e intellettuali che possano suggerire loro chiavi utili per interpretare meglio quest’epoca di sofferenza e sospensione e aiutarli a trovare attraverso il “dire”, ovvero attraverso la parola, motivi e stimoli per “fare” e per “ricominciare”. Gli incontri sono aperti a tutti coloro che vorranno collegarsi attraverso la pagina della scuola e nascono nell'ambito delle attività di autogestione che quest'anno, causa Covid, si svolgono online e saranno diluite nel tempo.