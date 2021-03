Fridays for Future, anche a Torino domani sciopero per il clima

Domani sciopero per il clima di Fridays for Future Italia al grido di "Non esiste un vaccino contro la crisi climatica". Venerdì gli attivisti tornano a riempire le piazze virtuali e reali per accendere nuovamente il faro sull’emergenza ambientale, in questo momento particolare di pandemia e problemi economici e sociali che ne derivano.

A Torino l’appuntamento è fissato dalle 10 alle 16 nei giardini Grosa, sotto il grattacielo Intesa Sanpaolo, dove verrà allestita per l’occasione una gigantesca scritta, che verrà ripresa poi dall’alto. Per colmare il vuoto lasciato dal distanziamento sociale e da chi non potrà partecipare fisicamente, saranno disposti nell’area duemila cartelloni.

Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19 i partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Qui l’appello video dei Fridays For Future.