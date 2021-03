Assalto a mano armata in un negozio di casalinghi di Barriera di Milano con una pistola rubata 46 anni fa, due arresti

Dure rapinatori in manette, dopo aver assaltato un negozio di casalinghi. E' servito l'intervento dei carabinieri, in Barriera di Milano, per fermare due italiani di 43 e 46 anni, entrambi con precedenti di polizia, che in via clementi avevano assaltato un rivenditore di prodotti per la casa e si erano fatti consegnare l’intero incasso della giornata, pari a 470 euro, minacciando la cassiera con una pistola.



Gli uomini delle forze dell'ordine hanno fermato i due mentre tentavano di dileguarsi nelle vie vicine al negozio appena derubato. Addosso ai malviventi sono stati trovati la pistola utilizzata per commettere il delitto, una Beretta calibro 7,65, con 7 proiettili, risultata rubata nel 1975 in provincia di Perugia, un coltello a serramanico e il denaro sottratto durante la rapina.