Nichelino aderisce alla campagna "Taglia l'elastico" per evitare di ferire gli animali

Un piccolo gesto di attenzione, un'operazione che può evitare lesioni permanenti agli animali. Spesso, infatti, uccelli e gatti restano impigliati, con il becco o le zampe, negli elastici delle mascherine disperse nell'ambiente (un po' come accade per le tartarughe marine che rimangono impigliate nella plastica abbandonata in mare). Per questo, la mascherina va correttamente smaltita tra i rifiuti indifferenziati.

"Eliminare nel modo opportuno le mascherine e tagliare gli elastici è un piccolo grande gesto di rispetto che ognuno di noi può compiere per evitare danni alla natura e agli animali", hanno sottolineato l'assessore alle Politiche Animaliste Fiodor Verzola e l'assessora all'Ambiente Valentina Cera.