L'ex ospedale Maria Adelaide crolla a pezzi, necessari interventi di messa in sicurezza

Per l'ex ospedale ortopedico Maria Adelaide di Torino il futuro resta nebuloso. Studentato in vista delle Universiadi? RSA? Presidio sanitario territoriale come vorrebbe l'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide? In attesa di avere una risposta definitiva, l'unica certezza è che con il passare del tempo la struttura di lungo Dora Firenze 87 sta crollando a pezzi, almeno nella sua parte esterna.

La recente caduta di calcinacci, infatti, ha reso necessario il transennamento con reti metalliche dell'edificio lungo tutto il suo perimetro, oltre al montaggio di un'impalcatura per lo svolgimento dei lavori essenziali per la sua messa in sicurezza; a confermare lo stato delle cose è il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri.