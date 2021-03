In Piemonte nasce una 'rete in rosa' dedicata alla disabilità, per guardare oltre l'emergenza Covid

Un nuovo approccio su più livelli istituzionali che permetterà alle realtà piemontesi di avere un costante dialogo con il ministero per le Disabilità. E’ questa una delle principali eredità di “Oltre la pandemia-Ricostruire la disabilità al tempo del Covid-19”, il webinar organizzato questa mattina dal gruppo Lega Salvini Piemonte e promosso dalle donne della Lega elette in provincia di Torino insieme con il ministro per le Disabilità, la senatrice leghista Erika Stefani.

Un momento di confronto, approfondimento e progettualità che ha visto la partecipazione di alcune delle principali realtà che si occupano di disabilità e di terzo settore sul nostro territorio, che hanno potuto esporre le proprie esperienze ma anche le proprie necessità attraverso cinque focus. Nel dettaglio, una panoramica sulla situazione piemontese alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Lega del Consiglio e della Giunta regionali; “Rompere le barriere dell’indifferenza.

A tu per tu con la Cpd, Consulta per le persone in difficoltà”, moderato dall’onorevole della Lega Elena Maccanti; “Il futuro della psichiatria: l’inclusione sociale come strumento di crescita personale” moderato dalla vicecapogruppo della Lega nel consiglio comunale di Torino Francesca Parlacino; “La presa in carico del paziente: il punto con il presidio ospedaliero San Camillo di Torino” moderato dalla senatrice leghista Marzia Casolati; “Una disabilità sostenibile: la sfida di oggi per vivere meglio domani” moderato dalla senatrice della Lega Roberta Ferrero e dalla consigliera del gruppo Lega Salvini Piemonte Sara Zambaia. Un’iniziativa che vuole soprattuto essere un punto di partenza per un nuovo approccio ai temi della disabilità coinvolgendo più livelli istituzionali attraverso le donne della Lega elette in provincia di Torino, e che nel prossimo futuro permetterà a sempre più realtà che si occupano di soggetti fragili di avere un proficuo e puntuale confronto con il ministro Stefani.

“Ringraziamo il ministro - è il commento di Sara Zambaia, consigliera del gruppo Lega Salvini Piemonte e tra le organizzatrici del webinar - per aver voluto dedicare la mattinata a questo primo momento di confronto con alcune delle principali realtà torinesi che operano nel campo delle disabilità. Naturalmente tutti i temi affrontati oggi avranno l’occasione di essere approfonditi e nel corso dei prossimi incontri verranno coinvolte le associazioni che non hanno avuto la possibilità, per questioni prettamente organizzative, di essere ascoltate oggi. Lo scopo della nostra iniziativa è quello di riuscire a creare una rete socio-assistenziale unitaria che comprenda tutte le diverse esperienze del territorio. Del ministro Stefani conosciamo la serietà e l’impegno. Siamo certi che verrà a visitare di persona tutte le associazioni, non appena sarà possibile".

"Un doveroso ringraziamento - aggiunge Zambaia - va anche ai nostri assessori, che a vario titolo stanno lavorando sul fronte della tutela dei disabili, e alla Consulta per le Persone in Difficoltà per il prezioso servizio di traduzione nella lingua dei segni dell’intero evento. Un sentito grazie, infine, all’onorevole Elena Maccanti, alle senatrici Roberta Ferrero e Marzia Casolati e alla consigliera comunale di Torino Francesca Parlacino, tutte al mio fianco nell’organizzazione e nella gestione del webinar”.

“Sono soddisfatto che Mario Draghi abbia accolto la richiesta della Lega di istituire nel nuovo governo il ministero per le Disabilità - ha sottolineato nel corso del suo saluto istituzionale il presidente del Consiglio regionale, il leghista Stefano Allasia - Un dicastero importante per rappresentare degnamente un delicato settore che ha bisogno di grandi attenzioni, specifiche soluzioni e risorse certe. Una scelta giusta ancora più necessaria in difesa delle fasce più deboli duramente penalizzate in questo ultimo anno a causa del Covid”.

“Con oggi abbiamo aperto un canale di confronto importantissimo - ha aggiunto il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni - e il mio grazie va alle donne della Lega elette in provincia di Torino e ovviamente al ministro Erika Stefani, che in passato tanto ha fatto per un tema che rappresenta le nostre radici come quello dell’Autonomia. Da quelle basi la Lega è cresciuta fino a diventare il più grande partito popolare italiano, quello che con il suo pragmatismo può dare le risposte che il mondo delle disabilità attende da troppo tempo. E questo anche grazie alle sensibilità che tante nostre elette possono esprimere per affrontare temi così delicati. Come gruppo regionale ci mettiamo infine a completa disposizione delle associazioni che hanno partecipato al webinar, affinché le loro indicazioni si traducano in interventi normativi che possano davvero migliorare la vita di chi deve affrontare una disabilità”.

“Una giornata come quella di oggi - ha concluso il professor Alessandro Stecco, consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte e presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale - rappresenta anche un nuovo modo di approccio della politica nei confronti di un mondo come quello delle disabilità, che necessita di un coordinamento che sappia comprendere campi come la scuola, la sanità, il sociale, il tempo libero e il lavoro. Una nuova e più efficiente governance resa ancora più stringente dalle conseguenze della pandemia, che ha colpito due volte chi già viveva una condizione di difficoltà. Da qui l’importanza di uno strumento trasversale e ad hoc come è appunto il ministero per le Disabilità guidato dalla nostra Erika Stefani”.

Il webinar potrà essere seguito integralmente a partire dalle ore 16 di oggi sulla pagina Facebook del gruppo Lega Salvini Piemonte, facebook.com/GrpLegaSalvini