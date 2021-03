A Chieri un mega-cartellone di 30 metri lancia l’allarme sull’emergenza climatica

"Come fai a non vederlo? Il cambiamento climatico è davanti ai nostri occhi e non possiamo ignorarlo". Da martedì 23 marzo lo vedranno tutti coloro che passeranno per via Vittorio Emanuele II, a Chieri, dove all’altezza del civico 3 (area Tabasso), all’ingresso della città, il tradizionale cartello “Welcome Chieri” sarà sostituito da un maxi-telone (30x6 metri).

In questo modo il Comune di Chieri si schiera per e con l’Ambiente. Perché, se prenderci cura dell’Ambiente è una necessità, rendersi conto dell’emergenza climatica è il punto di partenza.

"Facciamo nostro il grido di chi ci ricorda che siamo su un limite, sulla soglia di un baratro, e che non possiamo non vedere l’emergenza climatica, ognuno di noi è chiamato all’azione, a dare il proprio contributo, trasformando le cattive abitudini in buone pratiche ambientali - commenta l’assessore alla Comunicazione Antonella Giordano - la dichiarazione dell’emergenza climatica è stata il primo atto della nostra amministrazione dopo l’insediamento. Abbiamo voluto sostituire il vecchio benvenuto che celebra i monumenti e le ricchezze del nostro patrimonio culturale, storico ed artistico, ormai totalmente logoro, con questo messaggio concreto e originale, di forte impatto, richiamando così l’attenzione di tutti sulla crisi climatica che non si può più far finta di non vedere. Una campagna comunicativa moderna ed innovativa, frutto di un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni giovanili più impegnate sul versante ambientale (Fridays for Future - Open Chieri - Don’t Plastic, Be Fantastic), in modo tale che si tratti di un messaggio orizzontale che vede il cittadino parlare al cittadino. Una campagna di comunicazione che non si limiterà al telone di via Vittorio Emanuele, infatti, sul sito del Comune www.comune.chieri.to.it e sui canali social istituzionali Facebook e Instagram, verranno sviluppati i vari aspetti della crisi climatica (cibo, agricoltura, mobilità, giustizia climatica, energia, lavoro, industria, buone pratiche locali). In questo modo prendiamo come Comune una chiara posizione sull’emergenza climatica a favore di una società green, sensibilizziamo i cittadini, e diamo l’opportunità ai giovani di dire la loro su temi dai quali dipende il loro futuro, sperando che altre città possano seguire il nostro esempio".

Nelle intenzioni dell’Amministrazione, non si tratta di un’azione di green washing, ma di una campagna di comunicazione destinata a durare nel tempo. Gli obiettivi sono informare di come la crisi ambientale stia già colpendo molte persone in tutto il mondo, anche a seguito dei disastri naturali e dei fenomeni meteorologici estremi; riportare testimonianze importanti che aiutino i cittadini a vivere in modo sostenibile; raccontare le buone pratiche che il nostro territorio mette in atto a tutela dell’Ambiente.