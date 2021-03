Il coronavirus fa slittare il processo San Michele sulla 'ndrangheta in Piemonte

È slittata a giugno per via dell' emergenza Covid la ripresa a Torino di uno dei processi - giunto al secondo grado di giudizio - originati dall'inchiesta San Michele sulla presenza della 'Ndrangheta in Piemonte.

Alla vigilia dell'udienza la Corte d'Appello ha disposto il rinvio, osservando che Torino si trova in zona rossa, per "motivi di evidente cautela anche in considerazione del numero di imputati, difensori (alcuni provenienti dalla Calabria) e parti civili necessariamente presenti in aula".

In questo procedimento gli imputati sono otto.