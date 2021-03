Processo Finpiemonte, Ponziano: "Perplessa su portale i soldi in Svizzera"

"I cittadini non portano i soldi in Svizzera. Non vedevo quindi, perché doveva farlo Finpiemonte, che era una società pubblica. Quando manifestai questa perplessità mi fu risposto che la banca garantiva un tasso molto elevato". Lo ha detto l'avvocato Giuseppa Ponziano, all'epoca dei fatti nello staff legale di Finpiemonte, alla ripresa del processo che vede tra gli imputati di peculato l'ex presidente della finanziaria regionale Fabrizio Gatti.

Al vaglio dei giudici del tribunale di Torino c'è il rapporto tra Finpiemonte e la banca elvetica Vontobel. L'accusa afferma che dalle casse della finanziaria furono distratti fondi destinati in a sostenere una società privata riconducibile a Gatti. Il caso fu denunciato dal successore di Gatti alla presidenza, Stefano Ambrosini, dopo l'estate del 2017.

"Io ero segretaria del consiglio di amministrazione - ha raccontato Ponziano - e poco prima di una seduta che si tenne nel novembre di quell'anno mi dissero che ero esonerata dal verbalizzare perché in azienda erano successi atti gravi".