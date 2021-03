"Medici specializzandi arruolati per il piano vaccinale, un risultato importante a cui lavoriamo da tempo"

Piano vaccinale, finalmente saranno arruolati i medici specializzandi per velocizzare il più possibile il piano vaccinale dopo la sosta forzata dovuta al caso AstraZeneca. Un'ottima notizia. E' fondamentale in questo momento mettere nelle condizioni di poter somministrare il vaccino chi ha le competenze per poterlo fare, in modo da procedere speditamente con il piano e sgravare, almeno in parte, il lavoro di medici di medicina generale.

Da tempo sollecitiamo la Giunta regionale ad attivarsi in tal senso, siamo quindi doppiamente soddisfatti. Abbiamo così portato le istanze dei medici specializzandi dell'associazione SIGM (Segretariato Italiano Giovani Medici) fino all'assessorato alla Sanità. L'intesa è stata raggiunta questa sera ed il bando, come promesso dall'assessore Icardi, sarà pubblicato a breve.