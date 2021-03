Il Piemonte punta a diventare la Capitale Mondiale del Cibo

“Questo progetto – ha spiegato il presidente Federico Francesco Ferrero – è frutto di sette anni di lavoro e di oltre 100 persone che si sono interrogate sul tema: cosa possiamo fare per dare un futuro al Piemonte, che ha bisogno di una spinta per tornare ad essere grande come nel passato?”. Un’iniziativa – ha aggiunto – che coinvolge “non solo i ristoranti ma il cibo in generale, dalla ricerca, all’ospitalità, all’agricoltura. Vogliamo creare una Food Valley capace di raccogliere investimenti, trattenere i giovani, attrarre viaggiatori, richiamare lavoratori e nuovi cittadini verso un territorio già ricco di esperienze ed eccellenze, che vanno integrate tra loro e comunicate”.

Obiettivo creare una Fondazione che metta il food al servizio dello sviluppo economico