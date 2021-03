Nasconde la cocaina nel collare del suo cane: arrestata una 39enne

Nei giorni scorsi alcune segnalazioni giunte al commissariato Madonna di Campagna riferivano della presenza di pusher, all’interno del parco Sempione, accompagnati da un cane di grosse dimensioni utilizzato per veicolare le cessioni di sostanza stupefacente.

Sabato pomeriggio personale del commissariato ha effettuato un sopralluogo nel luogo indicato, notando immediatamente una donna, un'italiana di 39 anni, con un cane di grosse dimensioni al guinzaglio. Alla vista della pattuglia, la trentanovenne ha richiamato a sé l’animale, comunicando ai poliziotti di non accostarsi troppo in quanto non avrebbe risposto in caso di eventuali morsi. Gli operatori, insospettiti dall’atteggiamento dell’italiana, si sono diretti verso il cane e lo hanno tranquillizzato.

Nell’avvicinarsi hanno notato che una parte del guinzaglio era composta da una sezione in stoffa con una fessura. Inserendo le dita all’interno, gli agenti hanno trovato alcuni ovuli, ritagliati e richiusi artigianalmente con parti di collant femminili. Nel perquisire il collare, sono stati ritrovati 25 frammenti di cocaina per un peso di oltre 7 grammi.

La donna, con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e sanzionata per aver violato le normative anti-Covid. Il cane è stato affidato alle cure di una struttura per animali.