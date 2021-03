T-Red, multe a raffica. Corso Trapani, Potenza e Vercelli: i semafori che sanzionano di più a Torino

109.219 multe, solo per avere "calpestato" o superato appena la linea d'arresto, senza però bruciare il rosso. E' una vera e propria pioggia di sanzioni quella emessa dai T-Red, a Torino.

In città sono infatti sette i semafori intelligenti attivi negli incroci considerati più pericolosi dall'Amministrazione, per un totale di 26 linee d'arresto controllate. Con l'installazione di 4 nuovi T-Red in via Tirreno/corso Siracusa, corso Turati/Bramante, corso Vinzaglio/Vittorio Emanuele e piazza Pitagora/corso Orbassano, si arriverà presto a 12 semafori, per un totale di 38 linee d'arresto osservate dall'occhio elettronico.

Un occhio elettronico infallibile e preciso, oltre che particolarmente attivo: ammontano infatti a 109.219 le multe elevate per il semplice superamento della linea d'arresto. Questo non significa necessariamente che l'automobilista abbia bruciato il semaforo rosso, anzi. Molto spesso "calpesta" appena la linea, magari proprio per non passare con il rosso e creare una situazione di pericolo.

La mappa degli incroci da incubo per gli automobilisti vede salire sul gradino più alto del podio l'incrocio tra corso Trapani/corso Peschiera, capace nel 2020 di generare 39.780 multe per superamento della linea d'arresto o per non aver rispettato il rosso imposto dalla freccia di svolta, proseguendo diritti. "Appena" 1.146 le sanzioni per il vero e proprio attraversamento con il semaforo rosso. Al secondo posto, l'intersezione tra corso Potenza e via Pianezza, con 21.640 multe per linea d'arresto e freccia, ma con 1.296 per semaforo bruciato. Chiude la classifica l'incrocio tra corso Vigevano e corso Vercelli, con 18.712 sanzioni per le prime due irregolarità e 993 per l'attraversamento pericoloso dell'intersezione.

Per quanto riguarda il rosso bruciato, l'incrocio peggiore a Torino (e quindi il più pericoloso) risulta essere quello tra corso Novara/Vercelli, verso corso Vigevano, con 2.387 contravvenzioni. L'incrocio che vede gli automobilisti trasgredire meno le regole è quello tra corso Lecce/Appio Claudio, verso corso Potenza: 105 multe per superamento della linea di attraversamento e 117 sanzioni per attraversamento con il rosso.

Numeri importanti, quelli complessivi dei T-Red, capaci di portare nelle casse del Comune di Torino 14,5 milioni di euro. 1.216 invece i ricorsi presentati da parte di automobilisti convinti che la sanzione a loro comminata fosse ingiusta. Al giudice l'ultima parola.