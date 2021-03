Sosta selvaggia a Moncalieri, arrivano i dissuasori in via Cristoforo Colombo

La sosta selvaggia continua ad essere un problema in molte città, nonostante zona rossa e restrizioni (anche alla circolazione) dovute al Covid. Troppe auto in sosta vietata, in via Cristoforo Colombo a Moncalieri, così il Comune ha dato il via libera per far installare i primi dissuasori a bordo strada.

A richiederli, alcuni residenti stanchi dei continui problemi ad utilizzare il proprio passo carrabile, per il parcheggio selvaggio: in questo modo si eviteranno la sosta nei pressi di quelle case.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei paletti dissuasori (e della relativa segnaletica stradale orizzontale) sarà a totale carico del richiedente.