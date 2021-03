Covid, in Piemonte superati i diecimila morti. Solo oggi ne sono stati comunicati 75

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.080 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 386 dopo test antigenico), pari al 9,1% dei 22.924 tamponi eseguiti, di cui 15.950 antigenici. Dei 2.080 nuovi casi, gli asintomatici sono 774 (37,2%).

I casi sono così ripartiti: 360 screening, 1.130 contatti di caso, 590 con indagine in corso; per ambito: 41 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 165 scolastico, 1.874 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 296.544, così suddivisi su base provinciale: 158.263 a Torino.

I ricoverati in terapia intensiva sono 347 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.572 (+36 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.964. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.537.736 (+22.924 rispetto a ieri), di cui 1.306.885 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 10.023

Sono 75 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 10.023 deceduti risultati positivi al virus, di cui 4.661 nel Torinese.

251.638 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 251.638 (+2.005 rispetto a ieri), di cui 133.346 a Torino e provincia.