Ugi, mercatino solidale con colombe e altre delizie per sostenere la ricerca e la cura dei tumori pediatrici del Regina Margherita

Torna il tradizionale appuntamento con la Pasqua firmata Ugi Onlus. La storica Associazione, che nel 2020 ha festeggiato il 40° anniversario di impegno nell'assistenza a bambine, bambini, ragazze e ragazzi affetti da tumore e nel supporto alle loro famiglie, per celebrare l'edizione di quest'anno propone una novità assoluta: il mercatino solidale.

Colombe, uova di cioccolato e molte altre delizie contribuiranno, in cambio di una donazione, a sostenere le attività di ricerca e cura dei tumori pediatrici presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino diretto dalla professoressa Franca Fagioli.

Il mercatino in presenza sarà aperto al pubblico fino a sabato 3 aprile, tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19.30, presso UGIDUE in Corso Dante 101 a Torino; nel rispetto delle normative nazionali e locali emanate per il contrasto alla pandemia di Covid-19 saranno disponibili solamente prodotti alimentari. Per dare la possibilità a tutte e tutti di partecipare, inoltre, sarà possibile ordinare il proprio regalo preferito e garantire la propria offerta attraverso la piattaforma online al link https://regalisolidali.ugi-torino.it/pasqua-con-ugi: il ritiro potrà avvenire direttamente in sede o, in alternativa, sarà possibile selezionare la spedizione o la consegna a domicilio in Apecar grazie all'anteprima ufficiale del nuovo progetto UGI ON THE ROAD1.

Tanti, e diversificati, i prodotti in catalogo:

 la Colomba Solidale Bonifanti (1 colomba classica glassata da 750 g con incarto personalizzato UGI – offerta minima di 14 €);

 il set Colomba Solidale Bonifanti (confezione di 12 colombe classiche glassate da 750 g con incarto personalizzato UGI - offerta minima di 168 €);

 le Lettere di Pasqua (lettere d'auguri personalizzabili - offerta minima di 50 €);

 l'Uovo di Pasqua Ballesio (uovo di cioccolato fondente o al latte con sorpresa da 200 g - offerta minima di 15 €);

 il Vassoio Pasquale (vassoio in cartone con 1 colomba classica da 750 g Bonifanti, 1 uovo di cioccolato fondente o al latte Ballesio con sorpresa da 200 g e 1 bottiglia di spumante brut Boeri Wine da 75 cl - offerta minima di 40 €);

 la Scatola di Ovetti di Cioccolato Barbero (1 scatolina in metallo con 200 g di ovetti di cioccolato ai gusti assortiti - offerta minima di 12 €);

 il Sacchetto di Ovetti di Cioccolato Nida by Capitan Rosso (1 sacchetto da 180 g di ovetti misti al cioccolato con decorazione pasquale a forma di coniglietto – offerta minima di 10 €);

 la Gallina di Cioccolato Ballesio (1 gallina da 200 g decorata di cioccolato fondente – offerta minima di 16 €);  la Campana di Cioccolato Ballesio (1 campana da 100 g decorata di cioccolato fondente – offerta minima di 12 €).

Nonostante le distanze fisiche che ci separano da ormai più di un anno, l'invito di UGI per la Pasqua 2021 è quello di stringersi il più possibile nel segno della solidarietà e della reciprocità: “In un tempo - sottolinea il segretario generale Marcella Mondini – dove tutto sembra rallentato a causa della pandemia dovremmo fermarci a riflettere sulla sofferenza di chi è costretto a passare questo momento di festa in solitudine. Tra questi ci sono anche i piccoli pazienti ricoverati in ospedale, quelli ospitati a casa UGI e i loro genitori: per supportarli ed esprimere il più sincero affetto è sempre possibile condividere i tanti momenti di leggerezza vissuti insieme, ad esempio in radio, e immortalati in foto e in video; per chi può e vuole ci sono sempre gli ottimi prodotti del nostro mercatino di Pasqua”. Un pensiero, infine, va a tutte le volontarie e tutti i volontari impegnati in prima linea nelle attività di UGI: “Per loro – conclude Mondini – non può esserci vera festa senza vicinanza e senza condivisione di momenti di allegria con le famiglie, i bambini e i ragazzi. Malgrado la situazione che stiamo vivendo faremo il possibile per trasmettere tutto il calore necessario”.