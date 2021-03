Amianto, nafta e rifiuti pericolosi: il sindaco di Alpignano fa recintare un'area di via Almese

Rifiuti di vario genere, ma anche un materiale che potrebbe essere cemento-amianto e nafta sversata da un grosso serbatoio. E' quanto hanno scoperto i tecnici comunali di Alpignano che hanno effettuato un sopralluogo nell'area situata in zona Aprà, via Almese 101.



E vista l'assenza di una recinzione per inibire l'accesso di estranei nell'area e di sistemi attivi di vigilanza per contrastare il fenomeno dell'abbandono, alla luce della pericolosità dell'area, il sindaco ha firmato un'ordinanza che sarà notificata al curatore fallimentare della società proprietaria dell'area, ordinando al tempo stesso la rimozione e smaltimento di rifiuti speciali/pericolosi depositati e abbandonati sul fondo, la bonifica e rimozione del serbatoio, la recinzione dell'area in proprietà e dei fabbricati presenti per impedirne l'accesso e la relazione sul completamento delle operazioni e invio dei documenti che comprovino la bonifica completa dell'area.

Il sito è stato inserito nell'anagrafe regionale dei siti contaminati.