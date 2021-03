Compra la droga all'estero sul dark web: arrestato a Volvera perito di 22 anni [VIDEO]

Nell'abitazione del ragazzo, perito informatico, sono stati rinvenuti e sequestrati 2,5 kg di stupefacente , tra hashish e marijuana, 14 mila euro in contanti e tutto il necessario per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

La droga era custodita in un borsone, pronta per essere consegnata: 1,5 kg di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi, 1 kg di marijuana in tre buste di plastica, 22 barattoli contenenti ognuno 3 grammi di marijuana, 8 barattoli da 100 ml ciascuno contenta codeina. Trovati anche quattro sim card spagnole e un telefono cellulare.

Dai primi accertamenti risulta che parte dello stupefacente sia stato acquistato all’estero sul dark web.