Abbattere le barriere architettoniche in casa: perché è importante

Una casa per essere vivibile al 100% deve essere completamente priva di barriere architettoniche che possono essere presenti e compromettere il livello di indipendenza e di libertà di movimento di chi ci abita.

Nel corso degli ultimi anni il concetto di accessibilità è diventato sempre più importante nel campo edilizio al punto che sempre più abitazioni vengono arricchite con dispositivi pensati e realizzati proprio per abbattere tali barriere architettoniche. Un esempio? Pensiamo l’installazione di apparecchiature come i mini ascensori di Stiltzlifts.

Non a caso le scale e gli scalini rappresentano ostacoli piuttosto complicati per chi ha problemi motori. Questi, infatti, impediscono il movimento di chi ad esempio ha bisogno di muoversi con la carrozzella oppure con altri ausili medici. Inoltre limitano l’indipendenza degli anziani ma anche delle persone che presentano una capacità limitata.

I mini ascensori domestici rappresentano dunque una soluzione molto in voga in quanto sono semplici e veloci da installare e consentono di muoversi senza troppi problemi tra un piano e l’altro dell’abitazione. Come detto in precedenza sono semplici da installare perché di piccole dimensioni ed occupano dunque poco spazio. Inoltre questi dispositivi sono facili da usare e sono inoltre possono essere personalizzati per rispondere alle diverse esigenze.

Le diverse soluzioni

Nel corso degli anni inoltre sono nate diverse soluzioni realizzate per abbattere le barriere architettoniche. La camera da letto, ad esempio, viene realizzata in base alle tipologie di disabilità ed alle esigenze familiari. Lo spazio a lato del letto, ad esempio, viene aumentato fino a raggiungere 150 cm per assicurare così una rotazione in caso di presenza di carrozzella. Così come aumenta lo spazio tra il mobile ed il muro per consentire i trasferimenti dal letto alla carrozzina. Stesso discorso per la cucina che viene realizzata con disposizioni centrali in modo da garantire eventuali spazi di mobilità.

Le dimensioni minime vengono aumentate anche per mantenere sempre uno spazio libero fra i vari componenti dell’arredamento. Il bagno invece deve disporre di sanitari comodi e realizzati in modo da consentire un accesso immediato ai soggetti affetti da disabilità. Per assicurare una presa solida nei trasferimenti vengono installati dei maniglioni solidi così come in genere si preferisce optare per un pavimento antisdrucciolo e per armadietti privi di spigoli.

Le porte del bagno, inoltre, devono aprirsi verso l’esterno in modo da evitare che in caso di malore non sia possibile aprire la porta all’interno. I corridoi presenti in casa vengono arricchiti con misure adeguate come ausili e maniglioni per consentire un passaggio libero e facilitato ai soggetti affetti da disabilità che può essere sia temporanea che permanente.