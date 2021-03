Moncalieri celebra la Giornata mondiale del teatro con una giornata dedicata allo spettacolo dalla biblioteca Arduino

Per il mondo della cultura e dello spettacolo anche questo inizio di 2021 si sta rivelando complicato, come lo era stato il 2020, tra chiusure e limitazioni. L'emergenza Covid ha costretto ad un nuovo prolungato stop le attività, ma c'è chi non manca di far sentire la sua vicinanza ad un settore tanto importante quanto in difficoltà.

Così, in occasione della Giornata mondiale del teatro, sabato 27 marzo la città di Moncalieri dedica un’intera giornata del palinsesto della biblioteca Arduino al teatro e allo spettacolo dal vivo. L'appuntamento è, dalle 9 in avanti, sulla pagina facebook della biblioteca @bibliomonc, per godere insieme dei post e di alcune clip di repertorio di attori e registi moncalieresi professionisti come Maurizio Babuin, Sara D’Amario, François-Xavier Frantz, Ettore Scarpa.

L'impegno di Laura Pompeo

“Ringrazio tutti gli artisti che hanno affrontato con noi questa difficile, incerta, lunga fase di crisi, che sul mondo della cultura sta avendo ripercussioni anche più pesanti che in altri ambiti – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – In tutti questi mesi ci siamo fatti forza a vicenda, continuando con loro a produrre cultura e contenuti di alta qualità, dal vivo fin che è stato possibile e da remoto solo quando, come ora, si è rivelata una scelta obbligata. La Città ha sempre messo in prima linea nelle sue scelte il sostegno al tessuto culturale locale, nell’attesa confidente che presto i sipari dei teatri tornino ad alzarsi”.

La vicinanza dei professionisti

L’Assessorato alla Cultura ha invitato alcuni professionisti della scena cittadina (o legati a Moncalieri tramite le Fonderie Limone e il Teatro Stabile di Torino) a sottolineare con proprie dichiarazioni il significato della Giornata del teatro in questo momento di grande sofferenza per il settore. Auspicando una ripartenza nel più breve tempo possibile. Covid e zone rosse permettendo.